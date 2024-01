Milan, Luka Romero ad un passo dal Como: si aspetta il via libera

In casa Milan c'è un giocatore che potrebbe lasciare Milanello per volare altrove in cerca di minutaggio. Parliamo ovviamente del giovane...

In casa Milan c'è un giocatore che potrebbe lasciare Milanello per volare altrove in cerca di minutaggio. Parliamo ovviamente del giovanissimo Luka Romero, arrivato in rossonero quest'estate a parametro zero, ma che non è riuscito a trovare lo spazio che desiderava. Il club meneghino è pronto a lasciarlo partire per farlo crescere, per poi magari il prossimo anno integrarlo meglio nelle gerarchie del tecnico.