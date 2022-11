Milan, Lorenzo Colombo ancora in goal contro i blucerchiati

Lorenzo Colombo, centravanti rossonero in prestito al Lecce, ha trovato nuovamente la via del goal e strizza gli occhi a Pioli...

Lorenzo Colombo, attaccante rossonero in prestito a Lecce sta dimostrando al meglio di meritare un posto di rilievo nella massima seria del calcio italiano. Ieri sera contro la Sampdoria , l’allenatore dei pugliesi ha scelto di dargli ancora fiducia, e la decisione lo ha ripagato. L’attaccante scuola Milan ha risposto sul campo, trovando anche la via del gol. Un rimpallo lo ha favorito, ma poi ha fatto tutto il centravanti, superando ogni avversario e bucando la porta con un gran siluro.

Sono già tre le reti in questo campionato per Colombo, che ha la grande speranza di conquistare definitivamente il Milan, la sua dirigenza e il suo allenatore per ottenere un posto nella rosa rossonera. I propositi al momento sono buoni, anche perchè Lorenzo sta dimostrando di essere un attaccante in crescita, utile alla squadra non soltanto in termini di gol, ma anche di gioco e di dialogo con i compagni.