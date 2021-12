Formazioni Ufficiali | Milan-Liverpool: Krunic esterno d’attacco. Ok Theo

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Liverpool. Pioli conferma Krunic e Messias alle spalle di Ibra. Klopp invece dà ampio spazio al turnover.

Ultima giornata dei gironi di Champions per il Milan. Ultima chiamata per l'Europa. I rossoneri devono vincere per qualificarsi agli ottavi sperando in un passo falso del Porto, al momento secondo, contro l'Atletico Madrid.