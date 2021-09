Milan | L’infermeria piange: il punto a pochi giorni dalla Champions

Al Milan continua l’emergenza infortuni. Ci sono già diversi giocatori con problemi fisici. Questo per Pioli rappresenta un grave ostacolo nella corsa scudetto e qualificazione agli ottavi di Champions League. Già lo scorso anno il tecnico...

Al Milan continua l’emergenza infortuni. Ci sono già diversi giocatori con problemi fisici. Questo per Pioli rappresenta un grave ostacolo nella corsa scudetto e qualificazione agli ottavi di Champions League. Già lo scorso anno il tecnico rossonero ha dovuto far fronte a numerosi problemi in tal senso. Si pensava che si fossero risolti, ma col tempo, uno dopo l'altro, si stanno ripresentando. Non chiaro cosa ci sia alla base: forse una preparazione atletica non ottimale? Quello che si può fare intanto è capire i problemi e i rispettivi tempi di recupero. Eccoli di seguito, giocatore per giocatore.