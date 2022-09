Ex Milan, Lentini: “Kvaratskhelia? Ha aspetti molto simili a me…”

Gianluigi Lentini, ex del Milan ha parlato di Kvaratskhelia in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'

Gianluigi Lentini , ex attaccante di Torino , Milan e Atalanta ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia , esterno offensivo del Napoli , in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni dell'ex ala del Diavolo negli anni Novanta.

Sugli aspetti dove il georgiano dovrà migliorare in fretta: «Qualunque giocatore deve pur sempre migliorare e quindi è abbastanza evidente che debba farlo pure lui. Non so adesso nello specifico quali possano essere le sue particolari lacune, ma dovrà certamente lavorare sulle qualità minori che ha e perfezionarsi per diventare ancora più forte di quello che è».