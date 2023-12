Milan, Lenglet più che un’idea: ma ci sono diversi ostacoli da superare

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo per la prossima sessione di mercato, dopo la lista ormai interminabile di calciatori fermi ai box. Uno die nomi appuntati sul taccuino di Furlani e Moncada è Clement Lenglet. Il francese attualmente gioca nell' Aston Villa ma è in prestito dal Barcellona. Il calciatore vanta di una buona esperienza europea, ma sarà difficile strapparlo ai blaugrana.

Lenglet percepisce 6 milioni all'anno e questo è il primo vero e proprio ostacolo: per averlo, in prestito con diritto di riscatto, il Milan dovrebbe chiedere una mano al Barcellona proprietario del cartellino del giocatore. Ma non è detto che questa possa arrivare. Inoltre bisogna aspettare anche che si trovi un eventuale accordo tra inglesi e catalani per l'interruzione del prestito.