Milan-Leao, si lavora al rinnovo ma c’è distanza. E lo Sporting Lisbona…

Dopo il rinnovo di Maldini e Massara, la priorità dei rossoneri è blindare a San Siro gli uomini chiave di Stefano Pioli. Bennacer, Tomori, ma soprattutto Rafael Leao, la stella dei rossoneri. Il portoghese è reduce dalla stagione che ha consacrato il suo passaggio da giovane talento a giocatore dominante, pronto a prendersi sulle spalle il Milan a suon di strappi e giocate. Almeno fino al 2024, data in cui scade il suo contratto che lo lega ai rossoneri. La dirigenza di Via Aldo Rossi non vuole correre rischi ed ha ha già in mente di prolungare il suo contratto fino al 2027 ma ci sono degli ostacoli nel trovare l'intesa giusta con il suo entourage, Jorge Mendes.