Milan, il futuro di Leao nelle mani di Cardinale: la situazione

Il Milan ha piazzato il colpo chiudendo l'affare con lo Schalke per Malick Thiaw e ora punta a chiudere per un mediano. Oltre agli affari in entrata, però, i rossoneri hanno come obiettivo anche quello di evitare uscite pesanti, blindando a Milano i propri top player. Operazioni di fatto già avviate per quanto concerne i rinnovi di Tomorie Tonali. Tuttavia, continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Rafael Leao. L'esterno portoghese è reduce dalla sua miglior stagione in Serie A e molti top club gli hanno messo gli occhi addosso. Il contratto del classe 1999 scade a giugno 2024 e in casa Milan sanno che un rinnovo è necessario per evitare colpi di scena inaspettati.