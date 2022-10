Milan, le parole di Frederic Massara sul rinnovo di Leao

Le parole di Massara in occasione del gran gala per la consegna del Pallone d'oro, che ha descritto la situaizone legata al rinnovo di Leao

In occasione del Gran Galà del Calcio tenutosi ieri sera per la cerimonia della consegna del Pallone d'Oro , vinto dall'attaccante del Real Madrid Karim Benzema , e da tanti altri premi, come il Premio Yashin assegnato a Thibaut Courtois , si è esposto anche il direttore sportivo del Milan Frederic Massara, che ha toccato diversi argomenti.

“Dalla Premier arrivano sempre più giovani e forti, Tomori è un pilastro, ha fatto cose grandiose e siamo felici di averlo con noi". Tomori è solo uno dei tanti giocatori che dalla Premier League sono giunti in Serie A: dal difensore del Napoli, Leo Ostigard, dal Brighton a titolo definitivo per 5 milioni al centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, dall’Aberdeen a titolo definitivo, per 3.5 milioni, senza dimenticare Josh Doig, dal Hiubernian al Verona, a titolo definitivo, per 3.6 milioni.