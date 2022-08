Milan, Lazetic continua a stupire! Il suo futuro però dipende da Origi

Il Milan ha un asso nella manica. E il suo nome altro non è che Marko Lazetic. Il serbo sta incantando tutti, persino i più scettici...

Redazione Il Milanista

Il giovanissimo centravanti del Milan Marko Lazetic è una delle note più liete di questo precampionato. Per carità, non è l'unico: oltre a lui hanno brillato Giroud, l'ex Chieri Junior Messias e l'imprendibile Rafael Leao. Ma il serbo è forse una delle sorprese più lampanti che fino ad ora si son potute ammirare. E la ciliegina sulla torta è arrivata in occasione dell'ultima amichevole, disputatasi contro la Pergolettese. Il classe 2004 ha messo a segno addirittura una doppietta nel 7-1 finale. Insomma chi mai se lo sarebbe aspettato tutto questo clamore? In pochi, forse. E questo va a confermare una volta, se ce ne fosse bisogno, delle immense doti di Paolo e Frederic nello scovare i talenti del futuro.

Marko Lazetic però, nonostante il Milan abbia grande considerazione di lui, difficilmente rimarrà alla corte di Pioli questa stagione. E i motivi son presto svelati. Da una parte perché di fronte ha la concorrenza spietata del campione del mondo Olivier Giroud e dall'altra dell'ex Reds Origi - senza dimenticare l'eterno Ibra, anche se rimarrà ancora per diverso tempo ai box. Dall'altra perché, nonostante il suo immenso talento, è ancora piuttosto acerbo e ancora troppo giovane: è solamente un classe 2004. Insomma, non può portarsi sulle spalle l'attacco del Diavolo. Zero. Ma fra qualche anno chissà? Maldini e Massara ci sperano.

Ci sperano talmente tanto che ad ora, ne hanno bloccato una sua eventuale quanto probabile cessione. Tutto a causa dell'infortunio del suo rivale compagno di squadra Origi: fin quando il belga non recupererà dal suo guaio fisico, allora Lazetic rimarrà all'ombra del Duomo, pronto a sperare in qualche scampolo di partita. Fatto sta che gli estimatori non mancano per il gioiellino rossonero: dall'Italia con Spezia e Cagliari in pole position, all'estero con numerose squadre francesi e olandesi interessate al ragazzo. E da considerare che fino a qualche settimana era vicino all'Empoli, salvo poi virare sull'acquisto di Lammers. Lazetic è il talento del futuro, tutti lo vogliono, lo desiderano ma ora rimane a Milano pronto ad incantare anche i più scettici.