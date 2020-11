Milan, la prima punta si cerca in casa: le ultime novità

MILANO – Sulla nuova punta rossonera da affiancare ad Ibrahimovic la soluzione potrebbe essere interna interna. Il primo nome è quello di Rebic, calciatore dalla sicura affidabilità e che già ha giocato in zona centrale, seppur l’idea non stuzzichi particolarmente Pioli. Altro nome quello di Rafael Leao. Anche il portoghese può giocare al centro dell’attacco ma è noto che referisca una posizione più esterna. Infine Colombo, giovanissimo, ma per lui si parla addirittura di mercato in uscita.