Milan, Kumho Tire diventa il nuovo Premium Partner dei rossoneri

Come comunicato sul sito ufficiale, il Milan ha intrapreso una nuova partnership a lungo termine con Kumho Tire . Questo accordo permette all’azienda sudcoreana di entrare nella famiglia dei Premium Partner Rossoneri. Grazie a questa collaborazione Kumho Tire intende ampliare le sue attività di marketing per raggiungere un numero di clienti ancora più ampio. Giorgio Furlani , CEO di AC Milan, ha dichiarato : "Siamo lieti di accogliere Kumho Tire nella nostra famiglia di Premium Partner e di iniziare assieme questo viaggio. Condividiamo una serie di valori e una visione comune che motivano entrambi a spingerci sempre di più oltre i confini e a continuare il nostro percorso di innovazione".

Casper Stylsvig , Chief Revenue Officer di AC Milan, ha aggiunto : "Incominciare un percorso al fianco di un partner come Kumho ci inorgoglisce e testimonia l'influenza e la rilevanza a livello globale del nostro brand, con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo certi che questo nuovo percorso ci condurrà a raggiungere insieme tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Queste le parole di Jeong Il-Taik, CEO di Kumho Tire:"Siamo molto felici di iniziare questa premium partnership con AC Milan, un club famoso in tutto il mondo e con una vastissima fanbase internazionale. Questa collaborazione permetterà al nostro brand di ottenere maggiore visibilità in tutto il mondo, oltre alla possibilità di sviluppare una serie d'iniziative che ci consentiranno di posizionarci come premium brand".