Milan-Krunic ancora insieme: pronto il rinnovo fino al 2026

Dopo le settimane di stallo legato all'acquisto della proprietà rossonera di Redbird Capital, ora il Milan può tornare a lavorare in tranquillità sul futuro della rosa. Sicuri del posto - a meno di clamorosi colpi di scena - Maldini e Massara sono concentrati nel regalare a Stefano Pioli una squadra all'altezza delle aspettative. Non solo nomi in entrata però, dalle parti di Milanello è fondamentale mantenere a Milano anche quei giocatori che hanno dato un contributo importante. Una chiave, quindi, è quella legata ai rinnovi di contratto degli uomini già a disposizione del tecnico emiliano.