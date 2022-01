Milan, Kovacevic: “Lazetic? Più che Dusan mi ricorda Zlatan”

Darko Kovacevic, ex calciatore bianconero, ha rilasciato un intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche di Marko Lazetic.

Darko Kovacevic ex attaccante bianconero, ha rilasciato un intervista per la Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del neo-acquisto rossonero Marko Lazetic. Ecco le parole dell' ex giocatore. "Vi garantisco che è un talento vero, un calciatore dal potenziale molto alto. Si tratta di una prima punta ben strutturata fisicamente, ma con ottima tecnica, senso del gol, intuizioni per i compagni e capacità di creare le occasioni. Ora dovrà essere bravo a lavorare per maturare e migliorare tatticamente".

Successivamente Kovacevic ha detto la sua sul paragone che circolano negli ultimi giorni, ovvero l'ex Stella Rossa è stato definito come "Il nuovo Vlahovic". "Per caratteristiche mi ricorda più Ibrahimovic. I grandi giocatori reggono la pressione anche da giovanissimi e sapevo che Lazetic sarebbe finito in un club di primissima fascia, è nel posto giusto. Pioli è tra i più bravi a valorizzare i giovani in Italia e scegliere il momento giusto per lanciarli, in più potrà imparare tantissimo da campioni come Ibrahimovic e Giroud che hanno tanta esperienza. Gli consiglio però di imparare presto la lingua".