Milan, Klopp saluta Origi: “Ovunque andrà, avrà successo al 100%”

Klopp spende belle parole per salutare l'esperienza inglese di Divock Origi, prossimo centravanti rossonero.

Redazione Il Milanista

Il Liverpool attende il Wolverhampton in una gara fondamentale e decisiva per il titolo di campione d'Inghilterra. L'emozionante confronto con il Manchester City si è protratto fino all'ultima giornata di campionato. I Reds cercheranno il sorpasso, sperando in un passo falso dei rivali che ospiteranno l'Aston Villa. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, ha dato il saluto e fatto il suo augurio a Divock Origi, prossimo a vestire la maglia rossonera. Il tecnico tedesco non ha risparmiato elogi per il centravanti belga, queste le sue parole:

"Mi aspetto un'accoglienza speciale per lui, qualsiasi cosa sarà. Origi è e sarà per sempre una leggenda del Liverpool, uno dei giocatori più importanti che abbia mai avuto. Suona strano visto il numero di partite che ha giocato, ma è stata una vera gioia lavorare insieme a lui. Merita tutti i buoni propositi che possiamo fare per augurargli il meglio per il suo futuro. Ovunque andrà, avrà successo, al cento per cento. È un giocatore e un ragazzo eccezionale".

Origi si appresta a salutare Liverpool, una città che è stata casa sua per sei stagioni, ed è pronto a vestire la maglia a strisce rosse e nere. Per il classe '95 manca solo l'ufficialità e sono già note le cifre dell'affare. Si legherà al Milan con un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione e arriverà a parametro zero. Si attende la fine delle competizioni e a partire dal 28 maggio potrà svolgere le visite mediche con i rossoneri. Un'altra grande intuizione di Maldini, almeno stando all'approvazione di Jurgen Klopp. I tifosi inglesi non potranno mai dimenticarsi dell'eroe che ha segnato una doppietta nella gara di ritorno della storica rimonta in Champions League contro il Barcellona, che nel match d'andata si era imposto per 3-0. I suoi nuovi tifosi, quelli rossoneri, si aspettano che fin da subito riuscirà a scaldare l'ambiente già infuocato di San Siro.