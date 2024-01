Milan, il primo obiettivo per giugno è Kelly: il difensore è in scadenza

Il Milan continua ad operare silenziosamente sul mercato. Molti sono i profili presenti in lista di Furlani e Moncada: a partire...

Il Milan continua ad operare silenziosamente sul mercato. Molti sono i profili presenti in lista di Furlani e Moncada: a partire dal difensore fino ad arrivare al centravanti, che molto probabilmente in estate arriverà. Il primo nome della lista del Diavolo, come riporta stamattina Tuttosport, è quello di Lloyd Kelly, 25enne giocatore che è in scadenza di contratto con il Bournemouth e da tempo è nel mirino dei meneghini.

Sul calciatore però non c'è solo la presenza del Milan ma anche di altre squadre europee. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati nuovi contatti tra i dirigenti di via Aldo Rossi e l'entourage di Kelly che non rinnoverà con il Bournemouth, ma che deve ancora decidere il suo futuro.

