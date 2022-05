Milan, pronto il rinnovo con adeguamento per Kalulu: le cifre

La dirigenza rossonera vuole blindare il centrale francese e prepara l'offerta per il rinnovo del contratto.

Era il 1 dicembre e SimonKjaer gioca l'ultima partita stagionale con la maglia rossonera. Per il centrale danese la stagione finisce in anticipo a causa della rottura del legamento crociato. Tutto portava a pensare che il Milan avrebbe resistito per un mese e sarebbe tornato sul mercato nella sessione invernale per acquistare un difensore centrale. Pioli, in emergenza, lancia Pierre Kalulu per sopperire alle assenze. Ad oggi sono passati quasi sei mesi e il giovane difensore francese ha stupito tutti. Il numero 20 rossonero si è conquistato un ruolo da titolare in coppia con Tomori e insieme guidano la linea difensiva rossonera.