Il Milan continua a blindare i suoi gioielli, pronto un contratto per Kalulu

Il Milan non intende rinunciare ai propri gioielli. Proprio per questo sono avviati da tempo i rinnovi di alcuni pilastri della rosa.

Il ritorno di Simon Kjaer potrebbe portarlo qualche volta in panchina ma per il mister Kalulu non è in discussione. Il tecnico si fida ciecamente del suo giocatore.

Il Milan, dunque, blinda la sua difesa ma come più volte detto le visite a Casa Milan, dopo la fine del calciomercato, saranno diversi: tra i primi a rinnovare ci sarà certamente Rade Krunic, sempre più protagonista con Stefano Pioli, da mediano o trequartista, non fa differenza.

La volontà del Milan però è quella di blindare anche altri protagonisti come Ismael Bennacer e Rafael Leao. Servirà trattare un po’ di più, soprattutto per il portoghese. Gerry Cardinale sarà chiamato ad un sacrificio per blindarlo. Il contratto dell’ex Lille scadrà nel 2024, come quello dell’algerino. Il tempo sta per scadere e serve una presa di posizione netta per evitare nuovi casa Kessie.