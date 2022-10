MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Juventus

MINUTO 45 - Il Milan passa in vantaggio. Il gol è regolarissimo ma nell'azione antecedente alla rete dei rossoneri c'è un fallo netto di Theo Hernandez su Cuadrado. Grave l'errore di Errati che non concede fallo alla Juventus, il Milan recupera quindi il pallone e sviluppa la sua azione offensiva che termina nel giro di pochi secondi con un calcio d'angolo a favore. Calcio d'angolo dal quale poi scaturisce il gol del vantaggio rossonero.

MINUTO 78 - Sempre in area di rigore della Juventus c'è un altro episodio sospetto. Rafael Leao cerca De Ketelaere, ma si frappone Bremer senza dubbio con il braccio. Errati, molto vicino all'azione, non interviene giudicando Bremer troppo vicino a Leao per poter concedere calcio di rigore. Anche il VAR non richiama al monitor il direttore di gara per lo stesso motivo. In questo caso l'interpretazione sembra giusta.