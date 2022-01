Milan-Juve, ecco come acquistare i biglietti per il big match

Il Milan ha aperto la vendita dei biglietti per il big match di domenica sera. Ecco come poterli acquistare.

Redazione Il Milanista

Domenica 23 gennaio alle ore 20.45 è in programma a San Siro il big match tra Milane Juve. La società meneghina ha pubblicato sul sito acmilan.com tutte le modalità per poter acquistare i biglietti. Ecco il comunicato:

Nonostante le limitazioni attualmente in vigore relative alla capienza negli stadi, AC Milan vuole avere al suo fianco i propri sostenitori e da martedì 18 gennaio sono disponibili alcuni biglietti - in numero limitato - che il Club mette a disposizione dei suoi sostenitori per tre giorni consecutivi, in vendita a partire dalle 15.00 e fino all'esaurimento.

BIGLIETTI

I tagliandi sono disponibili nei settori di Primo Anello Rosso e Primo Anello Arancio e sono acquistabili al sito singletickets.acmilan.com attraverso le seguenti modalità:

Dalle 15 del 18 gennaio: vendita esclusiva riservata agli abbonati 19/20, tra cui rientrano anche coloro che avevano già acquistato i tagliandi poi annullati a seguito della riduzione della capienza.

Dalle 15 del 19 gennaio e fino a esaurimento biglietti: vendita libera, con posti limitati.

Inoltre, i tifosi interessati all'acquisto di prodotti in Ospitalità possono consultare il sito singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality.

In caso di ulteriori disponibilità di biglietti, inoltre, AC Milan proporrà nuove finestre di vendita nei giorni successivi. Quindi, cari tifosi rossoneri, non perdete di vista i canali social del Club!

"SAN SIRO PER TUTTI", IN SICUREZZA #RESPACT

Sarà un San Siro per tutti, nonostante le limitazioni: il Club infatti garantirà la continuità del programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi disabili e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, "RespAct", che tra i suoi pilastri promuove un percorso di inclusione, con l'obiettivo di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell'emozione unica e immersiva di San Siro.

Anche in occasione del match contro la Juve, il Club sottolinea l'importanza di attenersi alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza, come il Super Green Pass e l'utilizzo della mascherina FFP2, diventata obbligatoria con il penultimo Decreto Legislativo.

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Super Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina FFP2 in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all'ingresso e all'uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza