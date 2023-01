Milan senti Juric: “Sono convinto che Djidji ha preso la palla”

Il tecnico dei granata, Ivan Juric è intervenuto ieri sera ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Milan-Torino , match valido per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra piemontese nella notte di ieri, si è tolta una bella soddisfazione- battendo a San Siro il Milan in inferiorità numerica. Di seguito le parole del tecnico:

“Siamo tutti molto felici. Ci tenevamo a questa partita e abbiamo fatto una grande prova. Siamo stati ordinati, cercando di colpire in contropiede. Il gol viene da due ragazzi che vengono da Catanzaro e Viterbese. Vederli entrare così a San Siro è una bella storia”.

Sull’espulsione: “Mi sembrava che Djidji avesse preso la palla e rivedendo le immagini ne sono sempre più convinto, per me non ci stava il cartellino ma è andata così..”