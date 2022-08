Milan, un ritrovato Messias contro il Marsiglia, Pioli ha un’arma in più?

Un super Messias , ritrovato, imprevedibile e in grande spolvero. Dalla campagna acquisti del Milan sono arrivati Origi e De Ketelaere . Il primo è ancora alle prese con un infortunio, mentre il secondo è atteso oggi per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per cinque stagioni. Eppure Pioli ha trovato delle certezze in casa. Che sia l'anno giusto per Junior Messias ?

In quel reparto, lo scorso anno, sia il brasiliano che Saelemaekers non avevano convinto a pieno il tecnico rossonero e si pensava che il Milan potesse andare a prendere un esterno destro titolare di ruolo. Tuttavia la fiducia del tecnico in Messias c'è sempre stata. I rossoneri lo hanno riscattato dal Crotone in questa sessione di mercato, anche a cifre più basse rispetto a quelle pattuite la scorsa estate. La retrocessione dei calabresi in Serie C ha permesso al Milan di riscattare il classe '91 per 4,5 milioni di euro. Un inizio importante anche nella scorsa stagione, con il gol dell'1-0 che ha deciso l'incontro di Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Poi prestazioni grigie e una stagione chiusa comunque con 6 gol e 3 assist in tutte le competizioni. L'inizio della nuova stagione però fa ben sperare, Pioli ha un'arma in più?