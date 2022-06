Milan, il giocatore è confermato! Maldini crede in lui: ora serve la svolta

Il Milan ha voluto puntare nuovamente su di lui. Ora è tutto nelle sue mani. Non si può più sbagliare. Zero errori: ora è tempo di splendere

Il Milan ha ufficializzato già da giorni il suo riscatto. E non era così scontato. Anche perché il calciatore in questione non aveva svolto una grandissima stagione. Tanti alti ma anche numerose bocciature. Maldini in primis ma anche Pioli hanno voluto credere nelle qualità del ragazzo, dandogli una seconda chance. Ora sta tutto a lui: Junior Messias. Riuscirà a riconfermarsi nuovamente?

Lo sappiamo molto bene, il brasiliano ha vissuto una vita molto complicata. Fino a dieci anni fa faceva solamente il fattorino e appena cinque anni fa giocava (e dominava) in Serie D con la maglia del Chieri. E tutto ad un tratto, dopo una stupenda stagione col Crotone - nonostante la retrocessione -, arriva la chiamata più importante. Quel treno che passa solamente una volta nella vita. Quell'unica - e incredibile - opportunità di cui non puoi essere un semplice passeggero. No, tu sei il protagonista. Ora tocca a te. E quell'occasione si chiama Milan. Messias non se lo è fatto ripetere una seconda volta. Ha risposto presente.

Non ha iniziato molto bene la stagione, purtroppo. Un po' perché arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, un po' per i noti problemi relativi all'ambientamento (diciamocelo un po' tutti, passare dal Crotone, con tutto il rispetto, al Milan, farebbe impazzire chiunque, specie uno come l'ex Squalo) e un po' anche per la scarsa condizione fisica e per i troppi infortuni che lo hanno martoriato. Ma lui, da grande guerriero quale è, non si è fatto problemi ed ha risposto sul campo. Il gol con il quale il Diavolo ha annientato il Cholismo e l'Atletico Madrid porta la sua firma. Quella di Junior Messias. In Champions League. Al Wanda Metropolitano. Segna un ex fattorino. Il gol coronazione di un sogno, di una carriera, di una vita fatta di stenti.

Ma il sogno di Messias non può e non deve finire qua. C'è un'altra stagione, c'è un'altra battaglia da portare a termine. Ora non esiste più il problema dell'ambientamento. No perché ora conosce tutti perfettamente. Ora sta tutto a lui. La stella di Junior Messias è pronta ad illuminare tutta San Siro.