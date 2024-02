Milan: per l’estate l’obiettivo resta Juan Miranda, ma occhio al BvB

Il Milan è sempre attento a scovare in giro per il mondo giovani talenti promettenti da acquistare, formare e poi magari far consolidare...

Il Milan è sempre attento a scovare in giro per il mondo giovani talenti promettenti da acquistare, formare e poi magari far consolidare all'interno del proprio undici titolare. I rossoneri sono da diverso tempo sulle tracce di un giovane terzino che possa far rifiatare Theo Hernandez. Parliamo ovviamente di Juan Miranda, calciatore in scadenza contrattuale con il Betis Siviglia. I meneghini si sono mossi da diversi mesi per lo spagnolo e hanno accumulato un discreto vantaggio sulla concorrenza, anche se l'affare non è ancora chiuso. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Diavolo dovrà stare attento in modo particolare al Borussia Dortmund.