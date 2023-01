Il Milan sogna in grande: Joao Cancelo idea difficile ma…

Il Milan sogna in grande e pensa a Joao Cancelo per la prossima estate. Ecco quanto di vero c'è in questi rumors

Redazione Il Milanista

La società rossonera del Milan è sempre attenta per quanto concerne il mercato in entrata. I massimi dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero individuato un possibile colpo da poter effettuare a giugno. Si tratta di un big che gioca nel Manchester City. Stiamo parlando di Joao Cancelo che nel suo ruolo non ha eguali nel mondo, ma che sta vivendo un periodo un po' strano in quel di Manchester.

Il Milan ci pensa se... — La società rossonera potrebbe puntare con forza al terzino ex Inter e Juventus qualora la sua volontà fosse quella di lascire l'Inghilterra. La carriera Oltremanica del portoghese non sembra più in ascesa come qualche tempo fa e di conseguenza anche la sua valutazione ha subito un brusco stop.

Ecco la situazione — Joao Cancelo non è più un titolare inamovibile nella squadra allenata da Pep Guardiola. Le sue prestazioni non sono più scintillanti e il tecnico spagnolo non lo sta più facendo giocare con continuità. Il Milan vorrebbe inserirsi in questo piccolo strappo. Secondo quanto rivelato proprio quest'oggi dal tabloid inglese The Sun, il Milan avrebbe manifestato un presunto interesse in tal senso. Si attendono novità a riguardo anche se l'operazione è alquanto complicata.

di Sergio Poli