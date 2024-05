Milan, Jimenez rientra dall’infortunio: il giovane si allena con gli altri

Il calciatore ha fatto il suo esordio in Serie A con il Milan il 7 gennaio 2024 come subentrato contro l'Empoli an 18 anni e 244 giorni. Il Milan ha trovato un accordo con il Real Madrid per riscattare Jimenez a cifre inferiori ai 5 milioni di euro - mentre i Blancos hanno mantenuto un diritto di recompra a cifre decisamente più alte.