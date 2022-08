Milan, ecco chi è Jean Onana: alla scoperta dell’erede di Frank Kessié

Nato a Yaoundé l’8 gennaio 2000, è approdato da pochi anni in Europa. Dopo aver giocato in Camerun, Onana è stato acquistato dai portoghesi del Leixões, nel 2019. Nel gennaio 2020 è arrivata la cessione al Lille, club con cui un mese dopo ha esordito in campionato contro il Marsiglia ma che soltanto pochi mesi dopo l’ha girato in prestito ai belga del Mouscron. Proprio in Belgio, Onana riesce a trovare continuità raccogliendo 28 presenze e segnando 2 gol. Terminato il prestito, il classe 2000 è stato ceduto ancora una volta ma titolo definitivo al Bordeaux per circa 2 milioni di euro. Con la maglia dei girondini è riuscito a trovare finalmente spazio giocando 23 partite e segnando 3 gol in Ligue 1.