Milan, dopo l’addio di Gazidis si stringe per un profilo rossonero

Mercoledì la società rossonera ha annunciato la separazione ufficiale da Ivan Gazidis . Il dirigente dei diavoli ha chiuso il suo percorso a Milano dopo quattro anni all'interno della società, per via del suo contratto in scadenza.

Al suo posto si insedierà Giorgio Furlani . Quest'ultimo sarà presto annunciato come nuovo A.D. del Milan . Un personaggio pienamente consigliato dalla vecchia proprietà, Elliott Management . Non a caso il manager italiano gestisce da anni il portfolio del fondo anglo-americano.

Il suo pallino da tempo è la costruzione di uno stadio nuovo, in linea con gli standard europei e pronto a far accrescere i ricavi del Milan: “Amo San Siro ma non è fatto per il mondo attuale. Bisogna investire nel business fino all’ultimo euro. Ma dare tutto per i giocatori crea una spirale negativa. Bisogna investire anche nelle strutture per aumentare i ricavi”.