Italiano: “Dopo aver prodotto così tanto non si può non trovare gol…”

Termina qui la sfida di campionato tra il Milan di Stefano Pioli e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tabellino di San Siro recita 1-0

Termina qui la sfida di campionato tra il Milandi Stefano Pioli e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tabellino di San Siro recita 1-0 per i rossoneri, che sono passati in vantaggio grazie al penalty realizzato da Theo Hernandez. E' stata anche la serata di Francesco Camarda. Il classe 2008 ha debuttato davanti ai propri tifosi, diventando così il più giovane esordiente nella storia della nostra Serie A. Scopriamo insieme le parole di Italiano ai microfoni di DAZN.

Sul match: "Analizzando la gara gli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo concesso troppo ed abbiamo subito. Secondo tempo i miei mi sono piaciuti. Dopo aver prodotto così tanto non si può non trovare gol. Ci vuole più ferocia e intraprendenza, almeno un gol si poteva farlo. Secondo tempo da grande squadra".

Occasione persa: "E' vero, questa è la disamina della partita. Nel primo non siamo riusciti a scardinare il Milan, ma è stato complicato. Nel secondo la voglia doveva fruttare. L'unica cosa che dobbiamo fare qualcosa in più anche a livello individuale, in tante partite abbiamo fatto dei secondi tempi così senza trovare gol. Dobbiamo cercare di diventare fortissimi, e dobbiamo ricercarlo da qualche parte, siamo sulla strada giusta e manca poco".

Mancano i gol degli attaccanti?: "Io sono convinto che a livello individuale qualche domanda ce la dobbiamo fare, soprattutto davanti. Se mi fosse capitato a me ai tempi in cui giocavo, sarei arrabbiato ed altro. Cosa possiamo fare più di continuare e mettere in difficoltà squadre più forte di noi? Continuare".

Gol sprecati: "In questo partite non riesco a capire come non si riesce a buttarla dentro, vedo gare dove al minimo assedio tutti trovano giocate per andare in gol. Non riusciamo noi ad essere decisivi dobbiamo trovare soluzioni, perchè è un peccato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.