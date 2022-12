Milan, prove di rinnovo con Bennacer: presto nuovi colloqui

Prove di rinnovo in casa Milan, che vorrebbe bloccare al più presto il futuro di Bennacer, legandosi anche per i prossimi anni

Con il Mondiale in Qatar in corso ed il campionato di Serie A fermo, il Milan inizia a pensare concretamente alla questione legata ai rinnovi contrattuali. Tra la lista dei prolungamenti troviamo senza alcun dubbio sia Rafael Leao, volato in coppa del mondo con il suo Portogallo ed Ismael Bennacer. Per quanto riguarda il calciatore lusitano i contatti per un rinnovo sarebbero rimandati a fine competizione, mentre per l'algerino si tenta di chiudere al più presto.