Milan, Ismael Bennacer resta. E Rabiot si allontana…

I rossoneri in caso di partenza del centrocampista algerino avrebbero optato per Adrien Rabiot, attualmente svincolato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come nelle ultime ore del mercato estivo i rossoneri avrebbero avuto l’occasione di far uscire Ismaël Bennacer. L’Atletico Madrid ed altre società hanno chiesto informazioni sull’algerino senza però accontentare il Milan. I rossoneri in caso di partenza del centrocampista avrebbero optato per Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese ex PSG e Juventus attualmente svincolato.