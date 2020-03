Milan, ipotesi stagione lunghissima: come nel 2006…

MILANO – Ad oggi il Milan occupa il settimo posto in classifica, considerando però che Hellas e Parma, distanti un punto, potrebbero anche tentare il sorpasso. Se la corsa col Napoli dovrebbe premiare i partenopei, i rossoneri potrebbero rischiare di giocare due turni preliminari come nel 2017 andando incontro così ad una stagione lunga. Si potrebbe verificare una situazione simile a quella del 2006, quando i tanti milanisti partecipanti al Mondiale si presentarono subito a Milanello in vista del preliminare con la Stella Rossa.