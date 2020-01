Milan, ipotesi Cengiz Under: le ultime di Gianluca Di Marzio

MILANO – Gianluca Di Marzio, intervenuto a “Calciomercato – l’originale” ha parlato di Milan, più nel dettaglio di Cengiz Under ecco le sue parole: “Il Milan ha una tentazione Under. Continua a pensare a lui. In questo momento non coincidono volontà e formule. La Roma non vorrebbe darlo e l’idea era nata con uno scambio Suso-Under. La Roma avendo preso Politano, difficilmente prenderà anche Suso. Il Milan però continua a pensare ad Under e nei prossimi giorni potrebbe riprovarci perché c’è un elevato gradimento tecnico da parte della dirigenza.”