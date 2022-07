Milan, Investcorp brama vendetta: ci riprova con i rivali!

Il fondo bahreinita vuole prendersi una rivincita dopo l'affare saltato con il Milan. LaRepubblica lancia una notizia clamorosa...

Redazione Il Milanista

Non è andato giù ad Investcorp il retrofront di Elliott che ha preferito Redbird come acquirente dei rossoneri. Il fondo arabo era davvero a un passo dal chiudere la trattativa con Paul Singer per aggiudicarsi la società rossonera. Poi tutto è cambiato rapidamente con Elliott e Gerry Cardinale che hanno trovato l'intesa giusta per chiudere l'operazione. Investcorp godeva di un'esclusiva nell'affare che tra i ripensamenti dei venditori è scaduta, spalancando la porta alla concorrenza. Il passo decisivo lo ha fatto Redbird, forte di una formula d'offerta più gradita al vecchio proprietario dei rossoneri.

Per Investcorp però non è finita qui. LaRepubblica lancia una notizia clamorosa: il fondo del Bahrein, insieme ad Ares, altro fondo di investimento, sarebbe interessato a rimettersi in corsa per una squadra italiana e tenta il clamoroso smacco ai rossoneri. I due fondi sarebbero intenzionati a rilevare i rivali meneghini facendo registrare un concreto interesse per i nerazzurri. Il Biscione sarebbe il primo obiettivo degli investitori ma sullo sfondo restano anche Sampdoria, Napoli e Fiorentina come alternative qualora saltassero le trattative con Zhang.

IlCorriereDelloSport ha cercato conferme ulteriori sulla questione. "La prima, attraverso il direttore alla comunicazione Firas El Amine che ha risposto «no comment from us», nessun commento da parte nostra, alla richiesta di conferma o smentita dei rumors, scrive il quotidiano romano. Dagli USA, al contrario, non smentiscono l'affare. Molto probabile che Investcorp, questa volta, agirà con più discrezione e in silenzio, per evitare di ritrovarsi a mani vuote per la seconda volta. Stesso discorso vale anche per Ares, soprattutto perché si parla di affari in cui ci sono in ballo cifre che toccano il miliardo di dollari. Investcorp e Ares non si arrendono e cercano la loro occasione per prendersi una rivincita dopo l'affare saltato con il fondo Elliott. Siamo ancora agli inizi ma la questione potrebbe farsi interessante.