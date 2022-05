Milan, cambio di proprietà tra Investcorp e Redbird: Elliott valuta le offerte

Scaduta l'esclusività della trattativa con Investcorp, un'altra società s'inserisce nell'affare per acquisire i rossoneri.

Redazione Il Milanista

Si era parlato tanto in questi giorni dell'affare tra Elliott e il fondo Investcorp, pronto a rilevare il Milan già a partire dalla prossima stagione. La prima firma per la cessione rossonera è slittata rispetto alle previsioni che già parlavano di giorni decisivi per il closing dell'affare. Da qualche ora è scaduta l'esclusiva tra Investcorp ed Elliott e una nuova società si è inserita nella trattativa. Come confermato anche da SkySportUK si tratta di Redbird, fondo che ha presentato un'offerta all'attuale proprietario del Milan. Le cifre sono leggermente più basse: 1 miliardo di dollari contro gli 1,2 miliardi offerti dal fondo bahreinita. La società gestita da Gerry Cardinale ha già molta esperienza nel settore sportivo, essendo proprietario di alcune quote del Liverpool e del Tolosa, oltre a diverse partecipazioni nel basket e nel baseball statunitense.

Come riporta CalcioEFinanza, poco più di un anno fa il fondo è diventato azionista del Fenway Sports Group. FSG è una piattaforma globale di sport, marketing, media, intrattenimento e immobiliare, che controlla proprio i Reds in Inghilterra. L’operazione ha visto RedBird entrare con una quota del 10%, con Fenway Sports Group, valutato 7,35 miliardi di dollari. FSG era in trattativa da mesi con la società di investimento americana, dal momento che cercava risorse per alleviare l’impatto finanziario della pandemia, che era costata al Liverpool perdite per 120 milioni di sterline (circa 141 milioni di euro). Un'operazione che ha permesso agli inglesi di portare a termine delle campagne acquisti di grandissimo livello negli ultimi anni.

Dopo l'inserimento di Redbird Elliott valuterà le offerte. Investcorp è ancora in vantaggio nella trattativa ma la scadenza dell'esclusività dell'affare apre a diversi scenari. Quel che è certo è che entrambe le società possono garantire al Milan un futuro glorioso e dei fondi importanti da investire per le prossime stagioni. Resta in sospeso la questione del debito, con Elliott che preferibbe che Investcorp non faccia ricardere il debito del finanziamento sulle casse del club.