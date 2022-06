Milan, intesa trovata per il riscatto di Florenzi: 2,7 milioni alla Roma

I rossoneri hanno trovato l'intesa con i capitolini per il riscatto di Alessandro Florenzi, pronto un contratto fino al 2025.

Redazione Il Milanista

Per i campioni d'Italia si guarda in casa per mantenere solido il reparto arretrato e arrivano conferme in questo senso. Il Milan infatti ha deciso che si ripartirà da Alessandro Florenzi, le ultime indiscrezioni lo confermano. I rossoneri hanno trovato l'intesa con la Roma per il riscatto del terzino classe 1991. Nelle tasche dei giallorossi dovrebbero essere versati 2,7 milioni di euro, meno rispetto ai 4,5 milioni pattuiti a inizio anno per il diritto di riscatto la scorsa estate. Dopo un'ottima stagione alla corte di Pioli, Maldini e Massara hanno deciso di esercitare la clausola.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Florenzi è pronto a legarsi al Milan con un contratto di tre anni, scadenza 2025. Dopo le esperienze in prestito al Valencia e al PSG, il calciatore ha finalmente trovato una sua dimensione a Milano con la maglia rossonera. Nell'ultima stagione ha totalizzato 30 presenze, condite anche da 2 gol in campionato - ad Empoli e Verona. Un elemento importante per i rossoneri anche per far riprendere fiato al sempre presente Davide Calabria sulla corsia di destra di difesa. Dopo il cambio di ruolo di Pierre Kalulu, da terzino destro a centrale di difesa, il Milan aveva bisogno di un sostituto ed ha deciso di ripartire da Florenzi.

Il terzino 31enne dirà addio alla Roma dopo una vita tra le file dei giallorossi, con i quali però, si era un po' incrinato il rapporto negli ultimi anni. Dieci anni passati all'ombra del Colosseo, nella sua città saranno presto un lontano ricordo. Florenzi si è ritagliato un ruolo importante nel Milan di Pioli ma soprattutto ha ritrovato serenità dopo una serie di prestiti che lo avevano sempre fatto ritornare alla base dopo una stagione. Il calciatore infatti spingeva per trovare una soluzione e restare a Milano, non avrebbe gradito l'idea di un ritorno per la terza volta nella Capitale, dove ormai sembrava essere di troppo.