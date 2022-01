Kalulu a Sky: “In queste due partite ho fatto bene. Il mio ruolo preferito…”

Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Venezia-Milan. Ecco le dichiarazioni del rossonero.

Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Milan sul Venezia. Su lui e Gabbia : "In queste due partite abbiamo fatto bene. Abbiamo due giocatori fuori per il Covid, noi dobbiamo farci trovare pronti e dare il massimo per la squadra. Quando si vince è tutto più bello".

Sui compagni di squadra : "Ci stanno aiutando tanto. Quando giochi in un ruolo non tuo è normale avere un po' di paura, ma quando la squadra ti mette a tuo agio è più facile giocare".

Sulla fase difensiva: "Per me non è un problema difendere in uno contro uno grazie alla mia velocità".