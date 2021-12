Milan, Panucci: “I rossoneri possono crescere da queste sconfitte”

Dopo la sconfitta del Milan in Champions League contro il Liverpool, ha parlato l'ex difensore rossonero Christian Panucci.

Il Milan vuole rialzare la testa e l'occasione si presenta sabato sera alle 20:45, quando i rossoneri affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena. C'è molto rammarico per l'eliminazione in Champions League. I rossoneri non riescono nell'impresa di battere il Liverpool di Klopp e raggiungere gli ottavi di finale. Con la vittoria dell'Atletico Madrid sul Porto, il Diavolo è arrivato ultimo nel girone e, quindi, non giocherà nemmeno il play off di Europa League. Ne ha parlato ai microfoni di "Mediaset" Christian Panucci, che tra il 1993 e il 1997 ha vestito la maglia del Milan, con il quale ha vinto due Scudetti, una Champions League, due Supercoppe italiane e una Supercoppa UEFA. Queste le sue dichiarazioni.