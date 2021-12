Milan, Sacchi: “I rossoneri possono ripartire e lottare per lo scudetto”

L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista in cui ha analizzato la prima metà di stagione del Milan.

Torna a conquistare i tre punti in campionato il Milan. I rossoneri chiudono il girone di andata vincendo al Castellani con il risultato di 4-2. Ora sono al secondo posto in solitaria con 42 punti, a sole quattro lunghezze dai cugini nerazzurri in vetta alla classifica. Per gli uomini di Pioli ci sarà una settimana di riposo prima di tornare in campo a Milanello. Durante la sosta natalizia il tecnico rossonero si augura di recuperare dagli infortuni il maggior numero di giocatori, così da affrontare al meglio il girone di ritorno e competere fino in fondo per lo scudetto.