Milan, Ibrahimovic: “Ricorda Ronaldo il Fenomeno”

Alla vigilia di Milan-Napoli, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della nuova generazione di calciatori.

Domenica sera andrà in scena il posticipo della 18a giornata di Serie A. Il Milan affronterà alle 20:45 a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti, al ritorno in panchina dopo le due giornate di squalifica. L'andamento delle due squadre in campionato è veramente molto simile. Sono state insieme al comando della classifica per buona parte del girone d'andata. Nell'ultimo mese entrambe hanno lasciato per strada molti punti, favorendo il rientro dei nerazzurri, che ora si trovano al primo posto, nella lotta scudetto. Uno dei protagonisti della gara sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nell'ultima gara a Udine, ha segnato nel finale il prezioso gol del pareggio, regalando un punto alla sua squadra in una partita giocata male dai rossoneri.