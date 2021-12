Milan, Saelemaekers: “So che devo fare più gol, ci sto lavorando”

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato un'intervista alla vigilia della grande sfida di domenica. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Alla vigilia del big match di domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli, Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista per "DAZN". Queste le sue dichiarazioni.

Con quali compagni giochi alla Playstation?

"Giocano tanto Tonali, Maldini. Anche Ibra gioca, ma lui preferisce giocare a Fortnite, a me non piace".

Cos'è il calcio per te?

"Per me è un gioco, la gente viene allo stadio anche per vedere giocate come un tunnel. E' importante divertirsi quando si gioca, oltre ovviamente fare quello che mi chiede il mister".

In cosa devi migliorare di più?

"So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo. So che è importante anche per la squadra, è quello che deve fare un attaccante".

Meglio fare un assist o un gol?

"Preferisco fare assist, ma sarebbe meglio fare entrambi".

Cosa ci dice dell'abbraccio con Cristiano Ronaldo dopo Milan-Juventus 4-2?

"Un sogno che non ho realizzato direttamente. Quando sono tornato a casa mi hanno chiesto di quell'abbraccio ed è stato molto carino e mi ha fatto molto piacere. Ronaldo è una grande persona. Una qualità che gli ruberei? La capacità di fare gol in tutte le partite".

Come mai indossi il numero 56?

"Il 56 è il mio primo numero di quando ero all'Anderlecht. Da lì ad adesso mi ha portato fortuna. Sono un po' scaramantico e quando vedo che funziona qualcosa, lo rifaccio. Quando entro in campo faccio due salti sul destro e poi un salto in aria con tutti e due i piedi".

C'è un giocatore di questa rosa che potrebbe vincere il pallone d'oro fra 5 anni?

"Mi sa che per Ibra sarà un po' tardi (ride, ndr). Direi Maldini o Leao. Perchè sono fenomeni. Mi piace tanto vederli giocare, hanno tante qualità e non sono ancora nel miglior momento della loro carriera ma presto diventeranno dei fenomeni".

Quali sono le tue qualità migliori?

"Io non posso dire di essere più forte di un altro ma parlare di sè non mi piace. Preferisco fare il mio lavoro, so cosa devo fare e come lavorare ma parlare di me non mi piace".

Hai mai pensato di fare un singolo con Leao?

"No non ci penso a un singolo con lui. Non so se canto meglio io o lui. A me piace ballare, molto sulla musica afro. Io penso di essere più bravo di lui a cantare ma lo lascio fare così prende un po' di fiducia.

Lo stadio più bello in cui hai giocato?

"San Siro".

La tua paura più grande?

"Il diavolo. Non sapevo cosa dire".

Chi era il tuo idolo da bambino e perchè?

"Ronaldo perchè per me era uno dei giocatori più forti".

Chi è il compagno più lento a rispondere ai messaggi?

"Bennacer".

Qual è la tipologia di gol che sogni di segnare?

"Di testa, troppo difficile per me".

Il compagno che ascolta la musica peggiore?

"Calabria. Ascolta Electro. Ha messo una volta la musica in spogliatoio ed è stata la prima e ultima volta".

Il giocatore più forte al mondo nel tuo ruolo?

"Salah. Ogni pallone che tocca, sembra il suo migliore amico. Non sbaglia niente, fa tutto con grande facilità e fa tantissimo gol e assist. Sto lavorando su questa cosa anche io per migliorare".