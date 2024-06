Milan e Inter, incontro con WeBuild in comune: San Siro come argomento

Facciamo il punto sui San Siro e sulla proposta di Webuild con Milan e Inter come parti protagoniste in causa

Le società di Milan e Inter si sono incontrate in comune a Milano per ascoltare la proposta di WeBuild sul possibile restyling di San Siro. Erano presenti tutte le parti in gioco. Massimo Ferrari CEO di WeBuild, ⁠Paolo Scaroni e Giorgio Furlani ovvero presidente e ad del Milan, ⁠Alessandro Antonello ad dell'area corporale Inter e ⁠Beppe Sala sindaco Milano.