Milan-Inter, Marotta: “Momento delicato e storico”

MILANO – Va in scena alle 15 a San Siro il terzo derby stagionale. Ma questo non sarà un derby come gli altri. In campo infatti non si va solo per il primato della città, ma per la prima posizione in classifica. Appena un punto separa la squadra di Antonio Conte da quella di Stefano Pioli, reduce proprio dal sorpasso subito all’ultima giornata. I rossoneri hanno dunque l’occasione di riprendersi subito la vetta. Queste, nel post-partita sono state le parole del dirigente nerazzurro, Beppe Marotta. Sul derby: “Siamo in un momento storico delicato per i due club, il sapere del derby viene unito alla competitività sana di un campionato che ci vede al primo e secondo posto”. Sulle parole di Maldini su Ibra e Lukaku: “Condivido le belle parole di Maldini. Gli scontri accadono nel campo, ma poi i messaggi che vengono fuori sono sempre positivi”. Sulla situazione societaria: “Sono certo che la proprietà valutera al meglio ogni decisione nell’interesse del club”