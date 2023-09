Verso Inter-Milan, guai in vista per Inzaghi: in dubbio Sanchez e Cuadrado

In vista del derby Inter-Milan, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le notizie che giungono dal Sudamerica...

In vista del derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00 Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le notizie che giungono dal Sudamerica.

Dopo l'apprensione dei giorni scorsi per le condizioni di Alexis Sánchez, non convocato dal Cile per la prima sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Uruguay a causa di un'anemia - ieri la campanella d'allarme è suonata nuovamente.

Il nuovo acquisto dei nerazzurri Juan Cuadrado è uscito anzitempo nel corso del match tra Colombia-Venezuela per un problema muscolare.

Un problema fisico che non sembrerebbe grave, almeno dopo un primo riscontro tra lo staff medico dell'Inter e quello della Nazionale del terzino. Nelle prossime ore scopriremo se Cuadrado andrà in Cile con la squadra oppure se tornerà subito a Milano per provare ad essere a disposizione per il derby in programma sabato pomeriggio.

