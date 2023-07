Milan, al via oggi la nuova stagione: ecco chi sarà presente

La stagione 2023/24 del Milansta per partire ufficialmente. I giocatori rossoneri si ritroveranno oggi, lunedì 10 luglio, al centro sportivo di Milanello per il primo allenamento della stagione. I rossoneri inizieranno ad arrivare dalle 11.30 in poi per l’orario di pranzo, mentre la prima sessione di allenamento ci sarà alle 17.