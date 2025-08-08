Milan, incredibile dalla Premier: questo club su Saelemaekers
Milan, incredibile dalla Premier: questo club su Saelemaekers

Edoardo Pettinelli
MILANO
8 Agosto, 15:38
Alexis Saelemaekers
In casa del Milan è arrivata un’incredibile voce di mercato, che vuole un club di Premier su Saelemaekers: ecco le ultime novità

Arrivano delle voci di mercato inaspettate in casa del Milan. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Aston Villa avrebbe messo gli occhi su Alexis Saelemaekers e avrebbe già avuto dei contatti per sondare la fattibilità dell’operazione.

La sensazione è che il club inglese potrebbe presentare la prima offerta al Milan nei prossimi giorni. Resta perciò da valutare la decisione del club meneghino sull’esterno che la scorsa stagione ha giocato alla Roma in prestito.

Proprio Saelemaekers aveva dichiarato qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport:Il mio sogno è vincere altri trofei con il Milan. Sono tornato a casa per questo. Individualmente vorrei avere lo stesso rendimento dello scorso anno, giocare tante partite e aiutare la squadra a vincere. Il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi, all’ambiente sono rimasto affezionato. Questa è la mia seconda casa“.

