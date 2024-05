Milan, esordio in campionato per Caldara: ultima volta cinque anni fa

Ieri sera ha fatto il suo esordio in campionato Mattia Caldara. Il difensore del Milan torna in campo in rossonero dopo cinque anni

Ieri sera a San Siro il Milan ha disputato l’ultima partita della stagione contro la Salernitana, pareggiando per 3-3. Durante la partita ci sono stati momenti emozionanti come l’ultimo gol siglato da Giroud, ma anche l’entrata in campo di Mattia Caldara .

In precedenza aveva raccolto solo una presenza in Europa League contro il Dudelange nel 2018 e una in Coppa Italia contro la Lazio nel 2019. Nel mezzo ci sono stati tanti infortuni e prestiti che lo hanno allontanato da Milano. Rientrato quest’anno in rossonero, non era mai stato convocato fino al 22 aprile perché stava recuperando da un’operazione alla caviglia. Per lui cinque panchine consecutive fino a tornare in campo con la maglia rossonera dopo ben cinque anni.