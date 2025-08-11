Milan, giovedì Estupiñan, Jashari e Terracciano saranno allo store in via Dante
Home > Ultime notizie

Milan, giovedì Estupiñan, Jashari e Terracciano saranno allo store in via Dante

Stefania Palminteri
MILANO
11 Agosto, 15:28
Milan
Giovedì 14 agosto i tifosi del Milan avranno modo di incontrare i tre nuovi acquisti rossoneri presso lo store di Via Dante

Il Milan è pronto a iniziare la nuova stagione e vuole avere tutti i tifosi al proprio fianco. Per questo motivo il club meneghino ha deciso di far incontrare i nuovi acquisti ai supporters rossoneri.

Giovedì 14 agosto i nuovi arrivati Estupiñan, Jashari e Pietro Terracciano incontreranno i tifosi al Flagshsip Store di via Dante alle 14. Dopo il recente bagno di folla per Modric, sarà un’occasione per conoscere i nuovi tre acquisti.

Ecco il comunicato:

Dopo le amichevoli a Dublino e Londra, prima di Milan-Bari in Coppa Italia, proseguono le iniziative rossonere con protagonisti i nostri nuovi giocatori. A breve distanza dal recente bagno di folla per Luka Modrić, il Flagship Store di via Dante si prepara a ospitare e accogliere uno speciale e ricco appuntamento, in programma giovedì 14 agosto alle 14.00. Saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano a visitare il negozio, ormai punto di riferimento e aggregazione proprio nel cuore pulsante di Milano. Per i tifosi milanisti un’occasione unica: venite a vederli da vicino, dategli il vostro abbraccio e dimostrategli il vostro calore verso l’inizio ufficiale della stagione. Vi aspettiamo al Flagship Store di via Dante, giovedì 14 agosto alle 14.00!”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 11 Agosto, 19:21
L’ex Milan Donnarumma rompe col PSG
Gianluigi Donnarumma in rotta col PSG dopo la mancata convocazione per la Supercoppa UEFA. Il futuro del portiere azzurro è incerto.
Giulia Benedetti - 11 Agosto, 15:59
Milan, si chiude per De Winter: ecco quando sosterrà le visite mediche
Lorenzo Focolari - 11 Agosto, 14:57
Gimenez: “Feeling con Allegri positivo, Modric un’ispirazione. Sulla concorrenza…”
Riccardo Focolari - 11 Agosto, 14:26
Milan, Allegri è stato chiaro: questa la decisione su Musah!
Edoardo Pettinelli - 11 Agosto, 13:59
Balotelli: “Felice per Allegri, cerco un club che mi dia fiducia…”
Edoardo Benedetti - 11 Agosto, 13:28
Milan, Filippo Terracciano alla Cremonese: c’è il sì del giocatore
Stefania Palminteri - 11 Agosto, 12:57
Moretto: “Comuzzo troppo costoso, così il Milan ha virato su De Winter…”
x