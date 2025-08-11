Milan, Filippo Terracciano alla Cremonese: c’è il sì del giocatore

Filippo Terracciano ha deciso di accettare il passaggio alla Cremonese e lasciare dunque il Milan: ecco le ultime

Il Milan si appresta a chiudere un’altra cessione. Nelle prossime ore verrà infatti definito il passaggio del giovane Filippo Terracciano alla Cremonese.

Cessione in prestito

Il promettente terzino rossonero si sarebbe convinto ad accettare il passaggio presso i grigiorossi. Si tratta di un’operazione strategica per entrambi i club, che hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Caratteristiche

Terracciano è un giocatore versatile, capace di ricoprire vari ruoli sulla fascia e abile sia in fase difensiva che offensiva. Inoltre la sua giovane età (è un classe 2003) e le qualità tecniche lo rendono un elemento interessante per un club che deve crescere e affermarsi in Serie A.