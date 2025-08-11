Milan, Allegri è stato chiaro: questa la decisione su Musah!

Mister Allegri è stato chiaro con la dirigenza del Milan. L’allenatore ha deciso cosa fare con Yunus Musah: ecco le ultime

In casa del Milan si hanno le idee molto chiare circa il futuro di Yunus Musah. Il suo pre campionato è stato decisamente soddisfacente, tanto da aver convinto Allegri a volerlo tenere in rosa.

Prima offerta del Napoli

Tuttavia sul giocatore rimane il forte interesse del Napoli, che ha presentato un’offerta da 22 milioni di euro più 3 di bonus (fermamente rifiutata dal Diavolo).

Non è sul mercato

Per il Milan il giocatore non è sul mercato, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Il Napoli è perciò avvisato: se non dovesse aumentare l’offerta in modo esponenziale, il giocatore resterà in rossonero.

Concorrenza inglese

Anche perché su di lui c’è anche il Nottingham Forest, che ha una disponibilità economica maggiore e potrebbe innescare un’asta al rialzo. Per prendere Musah servirà dunque un notevole sforzo economico.